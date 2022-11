La truffa dei 1.503 prof assunti per finta per ottenere il posto pubblico (senza lavorare)

Professori assunti in massa, ma solo per finta, con lo scopo di fare accumulare loro punteggio e farli salire nelle graduaorie per ottenere la cattedra nelle scuole pubbliche. Funzionava così il raggiro scoperto a Salerno. I docenti coinvolti sono 1.503.

L'indagine è della procura di Nocera Inferiore, il gip ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di circa 2 milioni di euro a carico di un consulente del lavoro e di otto titolari di scuole paritarie. I provvedimenti sono stati eseguiti dai carabinieri. Gli indagati rispondono di associazione per delinquere, falso, abuso d'ufficio e indebita compensazione di crediti inesistenti.

L'inchiesta è stata avviata dopo una relazione ispettiva dell'Inps di Nocera Inferiore. Quelle verifiche hanno fatto emergere "una evidente sproporzione" tra le reali esigenze delle scuole paritarie ispezionate rispetto alla forza lavoro che risultava assunta dopo un bando per l'aggiornamento della graduatoria di terza fascia del ministero, pubblicato il 30 agosto del 2017.

Gli inquirenti ritengono che in sei anni, tra il gennaio 2012 e il 30 ottobre del 2017, il consulente del lavoro, con la complicità dei legali rappresentanti delle scuole paritarie, abbia instaurato fittizi rapporti di lavoro per 1.503 persone. Gli assunti avrebbero, poi, dichiarato, nella loro domanda di inserimento per l'aggiornamento della graduatoria di terza fascia, di aver prestato servizio nelle scuole paritarie coinvolte nell'indagine. Quel titolo, valutato ai fini del punteggio, sarebbe risultato determinante per essere assunti nelle scuole pubbliche. Lo scopo era quello di scavalcare gli altri colleghi in graduatoria senza avere i titoli.