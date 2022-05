Stranieri prendevano il reddito di cittadinanza e tornavano nei Paesi d’origine

Alcuni erano già in Italia. Altri ci venivano appositamente per accedere al reddito di cittadinanza con della documentazione contraffatta e poi tornavano nel loro Paese. Secondo la Squadra Mobile di Cagliari sono 140 le persone denunciate, per una truffa che arriverebbe ad almeno quatto milioni di euro finiti delle tasche di chi non aveva diritto.

Gli accusati approfittavano dei tempi lunghi della burocrazia e delle verifiche, ma intanto usavano i soldi che venivano accreditati sulle carte di credito rilasciate dalle Poste. Su 620 stranieri, la polizia ha denunciato 140 persone, tra cui anche stranieri che chiedevano la regolarizzazione in Italia: alcuni di loro percepivano il reddito di cittadinanza anche senza avere un permesso di soggiorno valido.

Gli indagati sono accusati di aver ottenuto il sussidio dal 2019 utilizzando dichiarazioni false. Sono al vaglio degli investigatori le posizioni di altri 478 stranieri, percettori del reddito di cittadinanza dal 2019, che rischiano la denuncia e la revoca del beneficio.