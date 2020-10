La truffa dei tamponi: "Un potenziale pericolo per la pandemia"

I carabinieri di Napoli e Caserta hanno sequestrato 10mila kit per tamponi - tra cui alcuni scaduti - e centinaia di test rapidi nel merito di una indagine su una presunta truffa per i tamponi Covid. L'indagine è partita da un sito internet che sponsorizzava l'esecuzione dei tamponi e test sierologici per la ricerca del coronavirus, con possibilità di prenotazioni on line. Tuttavia i test venivano processati nell'immediatezza o presso punti prestabiliti, attraverso apparecchi elettromedicali e kit strumentali risultati non regolamentari, cioé non idonei per lo specifico test diagnostico e, quindi, potenzialmente pericolosi anche per il diffondersi dell'epidemia.

Il pm Maria Di Mauro ha aperto un fascicolo per associazione per delinquere finalizzata alla truffa e all'esercizio abusivo della professione sanitaria. Il sospetto degli inquirenti che si sia creato un sodalizio tra personale sanitario convenzionati con il servizio sanitario regionale e impiegati presso le postazioni territoriali di emergenza.

++ articolo in aggiornamento ++