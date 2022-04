Chiedeva soldi in cambio di vaccini e green pass: medico arrestato

Soldi in cambio di vaccini, mai fatti, e relativo Green Pass. Succede nelle province di Rimini, Ravenna, Pesaro-Urbino e Napoli dove dieci persone sono state arrestate con l'accusa dei reati di corruzione e falso ideologico. L'indagine era stata avviata a ottobre 2021, quando l'Ausl di Rimini ha segnalato anomalie sul conto di un medico di medicina generale vaccinatore, operante in quella provincia. Le indagini hanno fatto emergere gravi indizi di colpevolezza a carico di un dentista e medico convenzionato con l'Ausl della Romagna che, avvalendosi dell'intermediazione di due persone di fiducia (con il ruolo di procacciare soggetti interessati) si faceva consegnare 250 euro per ogni falsa attestazione della somministrazione del vaccino contro il Covid (mediante inserimento dei dati nella piattaforma informativa vaccinale regionale) in realtà mai avvenuta, in favore di numerosi pazienti (tra assistiti e non, alcuni dei quali provenienti anche da fuori regione) al fine di far loro ottenere la certificazione verde "Green Pass".

Il medico in questione è stato messo agli arresti domiciliari, mentre è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti del complice e della compagna di quest'ultimo, i quali oltre a reclutare pazienti interessati al falso Green Pass, riscuotevano le somme di denaro pattuite con il medico. Le altre 7 misure riguardano la sospensione dall'esercizio della professione medica nei confronti dei medici che si sono rivolti al professionista per ottenere il falso "Green pass". Nel corso delle operazioni sono state eseguite perquisizioni nelle abitazioni delle persone interessate e negli ambulatori in cui tutto accadeva. Complessivamente, le persone indagate sono venticinque.