Padre e figlio truffatori doc: anziani raggirati col metodo del finto carabiniere

I bersagli preferiti erano gli anziani: conquistava la loro fiducia con la presunta appartenenza all'Arma dei carabinieri e li derubava. Un uomo di 55 anni di origine sinti è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Torino. Il provvedimento stato notificato dalla polizia. Stessa sorte per il figlio, 26 anni. Al 55enne sono contestati un furto messo a segno e tre solo tentati. Due dei quali in concorso con il figlio. Entrambi sono già detenuti per il furto in casa di un'anziana dal bottino di 10.000 euro.

Secondo l'accusa veniva seguito un preciso modus operandi: il 55enne fingendosi carabiniere, dopo aver conquistato la fiducia delle anziane vittime, con la scusa di verificare eventuali furti in abitazione, approfittava di un momento di distrazione per rubare.

L'indagine è scattata dopo un furto messo a segno a ottobre nel quartiere Mirafiori ai danni di una coppia di anziani. Nella casa però c'era un sistema di videosorveglianza con registrazione audio/video a controllo remoto, che ha permesso agli investigatori di mettersi sulle tracce dell'indagato. E' poi emerso il coinvolgimento del figlio che avrebbe fatto da "palo" al padre, aspettandolo in auto per poi fuggire.