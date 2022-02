La truffa dei bonus edilizi: maxi operazione della Guardia di Finanza

Bonus facciate, recupero patrimonio edilizio, bonus locazioni: gli interventi introdotti dal governo per mitigare gli effetti economici della pandemia di Covid-19 sono un piatto ricco che ha attratto molti interessi e fin da subito si era capito che tanti avrebbero finito con inventarsi qualche truffa con i crediti di imposta.

Così è stato ad esempio secondo quanto scoperto dalla procura di Perugia che ha richiesto il sequestro preventvo di beni per oltre 103 milioni di euro nei confronti di società e persone fisiche, che avrebbero generato e commercializzato, sull'intero territorio nazionale, fittizi crediti di imposta relativi alle spese sostenute per interventi edilizi.

L'operazione condotta dalla Guardia di Finanza è partita da un'attività di analisi condotta dal comando provinciale: è emersa la posizione di una società operante, nell'hinterland perugino, nel settore commercio di autoveicoli che, da preliminari riscontri, risultava aver acquistato e rivenduto crediti di imposta per rilevanti importi, verosimilmente riconducibili a condotte fraudolente e, comunque non in linea con l'effettiva operatività aziendale, trattandosi di un soggetto completamente sconosciuto al fisco e privo di capacità economico finanziaria.

Secondo quanto poi si è appreso le comunicazioni di cessione dei crediti inserite nella piattaforma informatica sono state qualificate come altri documenti per operazioni inesistenti. Come rilevato dall'accusa "la società aveva un'attività assolutamente slegata da quella relativa all'edilizia e alla ristrutturazione di immobili". Considerato che questi crediti costituiscono, non solo il corpo del reato, ma illecito profitto, e in ragione del loro ingente valore, il gip ha accolto la richiesta formulata dalla procura, disponendo il sequestro preventivo di quote societarie, compendi aziendali e il blocco sul portale dell'Agenzia delle Entrate e corrispondente riduzione del plafond di crediti compensabili nei rispettivi cassetti fiscali, per un importo complessivo di 103.067.709 euro.