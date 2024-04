Si tuffa nel torrente per salvare il suo cane, ma muore risucchiato dalle acque

Ha provato a salvare il suo cane caduto in un torrente, tuffandosi per provare a tirarlo fuori. Ma entrambi sono stati risucchiati dalla corrente e sono purtroppo morti annegato. Il dramma è accaduto questa mattina (25 aprile) alle 9 nei pressi di un campeggio di Porlezza, in provincia di Como, sul lago di Lugano. La vittima è un turista francese di 34 anni. Il suo cane era finito nelle acque gelide del torrente Cuccio, e l'uomo si è buttato. Entrambi sono stati risucchiati dalla corrente e non sono più riemersi. Un testimone, che ha cercato a sua volta di intervenire, ha lanciato l'allarme.

Sono immediatamente intervenuti i soccorsi dei parte dei vigili del fuoco con specialisti fluviali del comando di Como assieme ai sommozzatori di Milano e a un elicottero del nucleo di Malpensa. Dopo aver scandagliato il fondale hanno recuperato il 34enne che era in arresto cardiaco e in grave stato di ipotermia. I soccorritori lo hanno trasportato in elicottero in gravissime condizioni all'ospedale di Lecco, dove è stato dichiarato morto. Il testimone oculare che ha provato a intervenire e ha raccontato la scena è sotto shock ed è stato assistito dai sanitari.