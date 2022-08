Cade nel vuoto sotto le strade di Roma e resta incastrato: soccorsi al lavoro per liberarlo

Un operaio è letteralmente caduto nel vuoto all'interno di un edificio. È quanto accaduto intorno alle 12 di oggi giovedì 11 agosto. Secondo quanto ricostruito in una prima fase dai carabinieri che indagano sull'incidente, il pavimento del locale che stava ospitando opere di ristrutturazione sarebbe crollato, e al momento non si sa il perché. L'operaio è così finito letteralmente sottoterra, a circa sei metri sotto il livello della strada. I lavori stavano riguardando un'area con allacci idraulici collegati ad un lavandino e il pavimento e i tubi sottostanti pare siano tutti crollati, insieme all'uomo.

La banda del buco, presunta

Come riporta RomaToday, nel corso della mattinata sono arrivate diverse segnalazioni in redazione di una presunta banda dal buco. Secondo le testimonianze dei cittadini, il gruppo di "operai" avrebbe scavato un tunnel per raggiungere la banca più vicina che dista a circa 300 metri del luogo in cui è stata trovata la persona incastrata. Una versione riportata anche da altri giornali. Tuttavia, secondo le informazioni di RomaToday apprese da fonti investigative, questa ipotesi al momento viene definita non veritiera.

Piuttosto, chi indaga dovrà capire se il cantiere fosse a norma o meno. Da una prima verifica, non lo sarebbe e il sospetto è che si stesse lavorando, quantomeno, per opere non in regola. Accertamenti in corso anche per comprendere chi abbia eventualmente commissionato i lavori nel corso dei quali si è poi verificato l'incidente. Tutte ipotesi al momento, per ora l'intervento dei carabinieri è registrato come "incidente sul lavoro".

Articolo in aggiornamento