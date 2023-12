Arriva in Italia la Punto nera di Filippo Turetta: cosa succede adesso

Dovrebbe arrivare in Italia nella serata di oggi, venerdì 15 dicembre, la Fiat Punto nera di Filippo Turetta, l'auto utilizzata dal giovane per trasportare il cadavere dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin nei pressi del lago di Barcis, prima della fuga in Germania. La vettura era sotto custodia giudiziaria della polizia di Halle da oltre un mese, dal giorno in cui il giovane è stato arrestato nei pressi di Lipsia per l'omicidio della 22enne di Vigonovo.

Stamattina l'auto è stata caricata su una bisarca coperta, in modo da evitare eventuali contaminazioni, il suo viaggio terminerà nei laboratori dei Ris di Parma, dove gli esperti effettueranno le analisi scientifiche su tracce e oggetti rinvenuti: un coltello con lama di 12 centimetri, guanti, scheda prepagata, sacchi, scotch e un cellulare, che potrebbe anche essere quello di Giulia.

Le analisi sulla Punto nera di Turetta

L'analisi del veicolo e dei reperti al suo interno rappresenta un passaggio importantissimo dell'inchiesta: l'auto potrebbe infatti dare "risposte" concrete sulla dinamica dell'omicidio. Si prenderanno in esame le tracce di sangue presenti sull’auto, utili per ricostruire con esattezza in termini forensi le modalità dell’aggressione di Turetta e soprattutto quando sono state sferrate le coltellate contro la giovane vittima. Il coltello con la lama da 12 centimetri potrebbe essere quello utilizzato per commettere l'omicidio, oltre ai diversi elementi che potrebbero far pensare alla premeditazione, come i sacchetti di plastica o il nastro adesivo uguali a quelli utilizzati per disfarsi del cadavere.

Gli inquirenti potranno anche analizzare il cellulare trovato nell'auto, che potrebbe anche essere quello della 22enne di Vigonovo, non rinvenuto vicino al corpo. Le tracce di sangue trovate nell'abitacolo serviranno inoltre per capire se Giulia è stata accoltellata all'interno della vettura e pochi metri da casa sua o in un altro momento. Analisi fondamentali, i cui risultati potrebbero confermare l'aggravante della premeditazione, che per Turetta vorrebbe dire quasi certamente ergastolo.

Continua a leggere su Today.it...