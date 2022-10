Getta in terra sculture ai Musei Vaticani, fermato turista

Non si conoscono ancora i motivi del folle gesto che hanno spinto un turista straniero a gettare a terra due sculture all'interno dei Musei Vaticani a Roma. L’episodio è avvenuto oggi in tarda mattina, attorno alle 12. L’uomo, un americano di mezza età, avrebbe scaraventato a terra due busti antichi poggiati su due mensole all'interno della galleria Chiaramonti. Le sculture, immediatamente inviate al laboratorio di Restauro marmi dei Musei Vaticani, risulterebbero solo leggermente danneggiate. Il turista è stato poi fermato e portato negli uffici della polizia per essere interrogato. Le indagini sono ancora in corso.