Turista denuncia furto da 700mila euro in un hotel di lusso

"Mi hanno rubato gioielli per un valore di 700mila euro", ha raccontato una turista alla reception di un hotel di lusso in centro a Milano, dove ha soggiornato per una settimana. Il furto avvenuto nella stanza dell'albergo è stata denunciato una donna di 77 anni ai carabinieri della Compagnia Duomo di Milano, nel pomeriggio di domenica 29 ottobre, anche se il 'colpo', stando ai sospetti dell'anziana, sarebbe avvenuto nei giorni precedenti.

Stando a quanto racconta MilanoToday, prima di procedere con la denuncia la turista, che vive a Montecarlo, ha preferito controllare se la sua trousse con i preziosi gioielli si trovasse nella sua abitazione monegasca. Una volta ritornata a casa ha fatto alcune verifiche e ha capito che i gioielli le erano stati rubati dalla stanza durante il soggiorno. Cosi è ritornata nell'albergo, alle spalle di via Manzoni nel Quadrilatero della Moda, e insieme al personale ha chiamato le forze dell'ordine per denunciare.

Gli investigatori ora stanno cercando di approfondire la vicenda. Telecamere di videosorveglianza e testimoni, saranno il punto di partenza delle indagini. Il punto è ora capire come il ladro sia riuscito a entrare nella stanza della donna senza che nessuno se ne accorgesse.