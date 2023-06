Masso di granito in pancia mentre prende il sole: turista gravissimo

Lotta tra la vita e la morte, le sue condizioni sarebbero gravissime. Un turista piemontese è rimasto vittima di un terribile incidente in località Abbatoggia, sull'isola della Maddalena (Olbia).

Il 60enne, originario della provincia di Torino, stava prendendo il sole in spiaggia, poi con la nipotina si è spostato all'ombra di un costone roccioso per riposare. La bambina si è arrampicata su un masso di granito in bilico che si è staccato dalla parete di terra travolgendo l'uomo.

Ha riportato un trauma addominale gravissimo, è stato rianimato e trasferito in elisoccorso all'ospedale di Olbia, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza.

Sul luogo dell'incidente sono accorsi carabinieri, guardia costiera e vigili del fuoco. La bambina era in vacanza con il nonno ed è stata momentaneamente affidata alle cure dei servizi sociali.

