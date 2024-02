Turista inglese picchiato a Roma: rapinato anche dei vestiti e lasciato seminudo in strada

Assalito e minacciato con un coltello, poi rapinato di tutto, anche dei vestiti, e lasciato in strada seminudo. L'aggressione è avvenuta a Roma, in via Principe Amedeo, a due passi dalla stazione Termini. A farne le spese è stato un turista inglese di 23 anni in vacanza a Roma.

I fatti sono avvenuti poco dopo le cinque del mattino. In tre, a bordo di una Fiat Punto, avrebbero sorpreso la vittima salendo con l'auto sul marciapiede. Si tratterebbe di tre uomini, "tutti di colore" come ha riferito lo stesso turista denunciando i fatti alle forze dell'ordine.

Armati di coltello i malviventi hanno minacciato il giovane e lo hanno aggredito a calci e pugni. Poi la rapina: la felpa, le scarpe, lo smartphone e il portafogli. Il ragazzo è stato lasciato a terra, seminudo, mentre la banda ha fatto perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Esquilino e un'ambulanza del 118. Il 23enne è stato medicato sul posto. Per lui la vacanza nella Capitale è stata da dimenticare. Nessuna traccia al momento dei tre rapinatori che però potrebbero essere stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della zona.