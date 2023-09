Manovra azzardata in motoscafo, dispersa una turista 20enne

I sommozzatori dei vigili del fuoco stanno ancora cercando una turista tedesca 20enne caduta da una barca e dispersa da ieri venerdì 1 settembre nel lago d'Iseo. La ricostruzione dell'accaduto si concentra però non più su un tuffo volontario, come era apparso nelle prime ore, ma su un incidente.Una delle altre ragazze che erano sull'imbarcazione avrebbe infatti preso i comandi accelerando all'improvviso e causando la caduta della 20enne in acqua. La giovane si trovava infatti a bordo del motoscafo con altri conterranei e secondo quanto è stato riferito, avevano bevuto, tranne il figlio del proprietario a cui era stata affidata l'imbarcazione.

I carabinieri hanno denunciato la giovane - 23 anni, anche lei di nazionalità tedesca - che ha effettuato la manovra. Il pm di turno Giovanni Tedeschi sta valutando le ipotesi di reato. La ragazza dispersa alloggiava al camping Eden di Pisogne con la famiglia. Secondo quanto si è appreso nonostante la chiamata al 112 i familiari della ragazza non parlavano italiano e si è dovuto attendere l'arrivo di un interprete per capire i dettagli di quanto era successo. Sul posto, nelle acque al largo di Pisogne, tra la provincia di Brescia e quella di Bergamo, sono stati mandati gli specialisti del soccorso acquatico con due mezzi nautici dai comandi di Brescia e di Bergamo, congiuntamente a due squadre di terra, una sulla sponda bresciana e una su quella bergamasca. Sul posto anche i sommozzatori del nucleo di Milano.