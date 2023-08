Precipita con il parapendio, morta una turista tedesca

Tragedia a Brosso, in Valchiusella in provincia di Torino. Una turista tedesca è morta dopo essersi lanciata con il parapendio, per cause ancora da accertare. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio, attorno alle 15:30.

Inutili i soccorsi. Per la donna di cui non si conoscono ancora le generalità non c’è stato nulla da fare, lo schianto non le ha lasciato scampo. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Il recupero della salma è stato effettuato con l’elicottero dai vigili del fuoco. In corso accertamenti per capire l’esatta dinamica dell'incidente.

Continua a leggere su Today.it...