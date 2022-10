"Violentata nell'androne di un b&b": la denuncia di una turista

Una donna di 51 anni, originaria del Sud America, in vacanza a Firenze, ha denunciato di avere subito una violenza sessuale nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 ottobre. Secondo quanto denunciato sabato mattina dalla donna ai carabinieri, la violenza sarebbe avvenuta nell'androne di un bed&breakfast del centro storico, in zona San Lorenzo, dove la donna pernottava. La vittima aveva passato la serata in alcuni locali in compagnia di amiche, poi il rientro. Mentre saliva le scale, uno sconosciuto l'avrebbe spinta sugli scalini e violentata, per poi darsi alla fuga.

Visitata in ospedale, alla donna sono state riscontrate diverse contusioni ed una escoriazione al ginocchio. E' stata dimessa con pochi giorni di prognosi. Si aspetta ancora invece l'esito del test genetico delle tracce lasciate dal presunto aggressore, per poter risalire al dna.

Le indagini vanno avanti con il massimo riserbo. Al vaglio degli inquirenti anche le telecamere della zona. La donna al momento non sarebbe stata in grado di fornire dettagli sulla serata trascorsa, a quanto risulta anche a causa dell'alcol assunto.