Jessy e Wibe uccise da un pirata della strada: era positivo a droga e alcol

L'uomo che sabato sera ha travolto e ucciso a Roma Jessy Dewildeman e Wibe Bijls, le due turiste poco più che ventenni arrivate dal Belgio per qualche giorno di vacanza, guidava sotto l'effetto di droga e alcol. F.M., 53 anni, è in stato di fermo dal tardo pomeriggio di martedì con l'accusa di duplice omicidio stradale.

Come racconta RomaToday, la tragedia è avvenuta lungo la bretella dell'autostrada A/24, all'altezza di Tor Cervara. Le giovani erano scese dalla loro macchina - una vettura adibita a noleggio con conducente - per soccorrere alcune persone coinvolte in un incidente. In quel momento è sopraggiunta l'auto guidata dal 53enne , che ha falciato le ragazze. L'uomo non si è fermato per soccorrerle, ha invece abbandonato l'auto sul ciglio della strada prima di allontanarsi nel buio tra le campagne. E' stato individuato nel pomeriggio di domenica. Sottoposto agli esami tossicologici, l'esito ha accertato che nel corpo aveva alcol e droga.

Wibe Bijls eJessy Dewildeman si erano conosciute alla scuola alberghiera. La prima era diventata chef, la seconda invece lavorava in sala. Sui social c'è il racconto del loro viaggio, le immagini dell'aereo per l'Italia, poi il paesaggio ripreso dall'auto.

"Siamo profondamente scioccati. Abbiamo saputo che Wibe è morto la scorsa notte in un incidente stradale - si legge in un post Facebook pubblicato dal ristorante.Casa Mundo - Wibe, la donna sempre sorridente, amica di tutti. Avete assaporato la passione nei nostri piatti? Grande possibilità che questi siano stati preparati da superchef Wibe. Wibe, ci hai insegnato tanto. Grazie per quello che eri, grazie per averci fatto conoscere, grazie di tutto! Tanta forza alla famiglia e agli amici di Wibe, siamo vicini a voi".