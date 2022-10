Due giovani turiste investite e uccise da un'auto pirata a Roma

Tragico incidente vicino a Roma. Due turiste belghe, Jessy Dewildeman e Wibe Bijls, sono state investite e uccise da un'auto pirata a Roma. Erano scese da un mezzo per soccorrere altri automobilisti. Sono morte sul colpo. Le due turiste belghe di 24 e 26 anni erano appena arrivate a Roma. Originarie di Menen e impiegate nel settore della ristorazione, erano arrivate nella Capitale per trascorrere una vacanza, ma sono state uccise nella serata di sabato scorso da una persona alla guida di un'auto pirata. L'incidente sulla A/24 in direzione Roma, all'altezza di Tor Cervara.

Le due, secondo quanto riporta RomaToday, erano scese dalla macchina - una vettura adibita a noleggio con conducente - per soccorrere alcune persone coinvolte in un incidente. Sono state falciate e sono morte sul colpo. Inutili i soccorsi. Secondo quanto si è appreso, Jessy Dewildeman e Wibe Bijls erano scese insieme al conducente ncc che le stava accompagnando quando all'improvviso è sopraggiunto un altro veicolo che le ha colpite in pieno.

Nella carambola sono rimasti feriti anche due automobilisti che erano andati a sbattere nel precedente sinistro stradale. Sono stati ricoverati in codice rosso al Policlinico Umberto I. Non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto la polizia stradale che indaga, con gli agenti che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto acquisendo anche le immagini registrate dalle videocamere installate sull'auto ncc.

Domenica pomeriggio nel punto dell'incidente c'è stato un nuovo sopralluogo. Nella serata di ieri un sospettato è stato individuato e condotto in ufficio per accertamenti. La sua posizione è al vaglio. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta della Procura. Le due amiche in Belgio avevano frequentato la scuola alberghiera Rhizo Hotelschool di Kortrijk. Wibe era una chef, Jessy lavorava in sala.