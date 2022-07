Turisti non pagano il b&b e scappano dal balcone: il proprietario pubblica il video

Passano la notte in un b&b ma poi vanno via senza pagare il conto, la fuga è da film: dal balcone. Il proprietario della struttura ha postato il video dei fuggitivi, con tanto di "avviso" ai colleghi gestori di altre strutture. E' successo a Conversano, in provincia di Bari.

Nella clip di vedono le sagome dei due turisti, un ragazzo e una ragazza che escono dal balcone e poi svaniscono per le strade della cittadina. "Attenzione - scrive Sario Totaro, proprietario del b&b Baby Park, a corredo delle immagini - questi due personaggi ieri ser sono venuti nel mio bed & breakfast cercando una stanza per solo una notte quando gli ho dato le chiavi, mi hanno detto di non poter pagare subito e non avevano nemmeno i documenti con sé e che mi avrebbero pagato domani mattina alle sette con i relativi documenti. All’1.30 di notte sono scappati come dei ladri dal balcone. Il video che sto mettendo oscura i volti per motivi di privacy".