Uccisero Greta e Umberto travolgendoli con il motoscafo: "Chiediamo perdono"

Confermata in appello la condanna per i due turisti tedeschi che nell'estate del 2021 travolsero con il motoscafo, uccidendoli, Umberto Garzarella, imprenditore di 38 anni, e Greta Nedrotti, studentessa 25enne. I due erano ormeggiati con la loro barca nel golfo di Salò al momento dell'impatto con il motoscafo dei due tedeschi.

La corte d'Appello di Brescia non ha concesso alcuno sconto di pena, rigettando la richiesta della difesa che aveva chiesto l'assoluzione degli imputati. Confermate dunque le condanne di primo grado per Patrick Kassen (4 anni e 6 mesi) e Christian Teismann (2 anni e 11 mesi), manager di 52 anni, imputati di duplice omicidio colposo e naufragio.

"Quello che è successo è stata una tragedia da cui non si può tornare indietro", ha detto in aula Christian Teismann, tradotto da un interprete. "Anche noi abbiamo due bambini e la perdita di un figlio è imperdonabile, ma voglio che voi sappiate che il signor Kassen e io vogliamo chiedere perdono. So che non potete ammettere queste scuse ma forse succederà un giorno, in futuro".

La ricostruzione dell'incidente

Nella notte del 19 giugno 2021 Umberto Garzarella e Greta Nedrotti erano fermi con la loro barca nelle acque del lago di Garda, precisamente nel golfo di Salò. La loro imbarcazione fu travolta dal motoscafo Riva di proprietà di Teissman, alla cui guida c'era però Kassen.

Per la procura i due procedevano in stato di ebbrezza alla guida del motoscafo (che è stato sequestrato e verrà venduto) alla folle velocità di 19.4 nodi, "la stessa di un’auto che su strada viaggia a 120 all’ora con il limite di 50".