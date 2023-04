Ubriaca alla guida, investe due fidanzati: il dramma all'incrocio

Resta in libertà, per il momento, la 31enne alla guida della Renault Clio che, la notte dell'8 aprile, ha investito ad Arco (Trento) il giovane Christoph Schweiger e la fidanzata. Il ragazzo, climber di 21 anni e di nazionalità tedesca, è morto il giorno di Pasquetta, lunedì 10 aprile, all'ospedale Santa Chiara a Trento. La donna dovrà rispondere di omicidio stradale aggravato, lesioni aggravate e guida in stato di ebbrezza: i carabinieri di Riva del Garda intervenuti sul posto hanno sottoposto la guidatrice alla prova dell'etilometro, alla quale è risultata positiva. La patente le è stata ritirata.

Intanto, secondo quanto emerso, sembrerebbero in via di miglioramento le condizioni della 20enne travolta assieme a Christoph ad Arco. La giovane era subito stata portata in codice rosso all'ospedale della cittadina trentina, salvo poi essere condotta a sua volta al Santa Chiara di Trento. Il 21enne non è sopravvissuto alle ferite riportate nell'incidente di sabato scorso ad Arco, sul Garda trentino, quando è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada non lontano dal ponte sul fiume Sarca. Insieme a lui c'era la fidanzata. Quella dell'8 aprile era una normale serata di svago e divertimento che Christoph stava passando con la fidanzata: si trovavano in un campeggio assieme ai genitori del giovane e a qualche amico.

L'incidente è avvenuto intorno alle 22.30. Secondo quanto ricostruito finora da polizia e carabinieri, intervenuti per i rilievi, una Renault Clio guidata da una donna di 31 anni - risultata poi positiva all'alcol test - sarebbe letteralmente "volata" sui due giovani, travolgendoli entrambi all'incrocio tra via della Cinta e via Segantini. Dopo aver centrato i ragazzi, l'auto si è ribaltata e ha concluso la sua folle corsa in un passaggio pedonale. Nello schianto ha perso la vita anche il cane della 31enne, sbalzato fuori dall'abitacolo.

Era un asso del climbing Christoph Schweiger. Sul suo profilo Instagram si vedono gli scatti delle scalate in varie parti del mondo. Momenti di gioia e libertà, interrotti da un tragico destino il giorno di Pasquetta.