Si schianta in auto, i carabinieri lo trovano incosciente al volante: tasso alcolemico shock

La chiamata ai carabinieri indicava una persona uscita di strada in auto lungo il tracciato che porta a San Donato Valcomino, al confine tra la provincia di Frosinone e l'Abruzzo. Con l'automobilista rimasto immobile all'interno dell'abitacolo.

I militari hanno raggiunto il posto, trovando subito il mezzo protagonista dell'incidente e nessuna traccia di frenata sull'asfalto. Un 28enne ciociaro era in stato d'incoscienza. Soccorso, è stato trasferito al pronto soccorso più vicino. "Sorprendenti" i test, che hanno rivelato che l'uomo non aveva avuto un malore mentre era alla guida ma, più semplicemente, aveva un tasso alcolemico shock: sei volte superiore al limite consentito per legge.

Inevitabili le conseguenze per l'automobilista: denuncia, ritiro immediato della patente di guida e sequestro dell'autovettura che ora verrà sottoposta a confisca dalla prefettura.