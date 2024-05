Ubriaco fradicio, devasta l'ospedale e la caserma: pugni e testate contro muri e porte

Ubriaco e fuori di sé, prima ha danneggiato il pronto soccorso dell'ospedale, poi la caserma dei carabinieri di Desenzano del Garda, popoloso comune in provincia di Brescia. Una vera e propria "mina vagante" impossibile da calmare, se non ricorrendo - e per ben due volte - all'uso degli specifici medicinali. L'episodio risale ai giorni scorsi ed è stato reso noto dalla segreteria provinciale del sindacato Nsc dei carabinieri. Protagonista della vicenda è un giovane turista in stato di alterazione psicofisica, dovuta all'abuso di alcol. Tutto è cominciato al pronto soccorso dell'ospedale, dove il ragazzo è stato portato proprio a causa dell'elevato tasso etilico. I carabinieri del nucleo radiomobile di Desenzano sono intervenuti d'urgenza per tentare di fermare il turista che "aveva commesso ingenti danni all'interno del centro ospedaliero, turbando il regolare funzionamento del reparto e rendendo difficoltose le attività di soccorso pubblico", si legge nella nota del sindacato.

Una volta sedato, il giovane è stato accompagnato in caserma per essere denunciato. Ma anche lì avrebbe dato di matto, rendendosi protagonista di azioni di autolesionismo e sferrando pugni e testate contro le pareti e una porta. Così i militari hanno composto il numero unico per le emergenze e richiesto l'intervento di un medico che lo sedasse nuovamente. "Dopo circa mezz'ora dalla richiesta, è giunta un'ambulanza - si legge ancora nel comunicato - ma solo a seguito di insistenze da parte dell'equipaggio dei soccorritori, nonché dei militari operanti - era già trascorsa un'ora e mezza circa dalla prima chiamata - è intervenuto anche un medico che ha somministrato al fermato, in preda all'esagitazione, un'ulteriore dose di sedativo, procedendo al trasporto e al ricovero in ospedale". Un tempo troppo lungo per il sindacato, che denuncia: "L'agenzia regionale di emergenza urgenza ha notevolmente ritardato l'intervento medico, mettendo a repentaglio la sicurezza dei militari dell'Arma, della caserma e dello stesso fermato".

La segreteria provinciale Nsc di Brescia, si legge ancora nel comunicato, "sollecita la creazione di protocolli condivisi che lascino poco spazio a interpretazioni personali da parte di chi è chiamato a decidere se inviare o meno un'automedica, in modo tale da garantire la dovuta collaborazione interistituzionale con le forze di polizia. Occorre evitare che fatti come quello descritto possano generare ben più gravi conseguenze ed esporre a rischio gli operatori in uniforme e i sanitari stessi".