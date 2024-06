Ubriaco alla guida, investe e trascina una ragazza per 300 metri 

Ha travolto una ragazza di 24 anni con la sua auto e poi, senza accorgersene, ha continuato a procedere per 300 metri con la giovane incastrata sotto la vettura. È successo nella serata di ieri, domenica 23 giugno, in zona Bovisa a Milano: a fermare il ragazzo alla guida di una Ford Fiesta, un 21enne risultato positivo all'alcol test, sono stati gli agenti della polizia che dalla loro Volante hanno avvistato le gambe della 24enne che uscivano da sotto la scocca della vettura. L'autista è stato bloccato, con i poliziotti che lo hanno anche dovuto difendere da un tentativo di linciaggio da parte dei residenti.

Investita e trascinata per 300 metri: agenti e residenti sollevano l'auto

Come riporta MilanoToday, per estrarre la 24enne sono intervenuti anche altri testimoni che hanno alzato di peso la Ford Fiesta: la giovane, che perdeva molto sangue, è stata avvolta dai poliziotti in una coperta lanciata da una abitazione. Nel frattempo è arrivata dall'incrocio dove era avvenuto l'investimento l'amica di 30 anni della ragazza, rimasta lievemente ferita. La ragazza trascinata per 300 metri ha riportato gravi ferite ed è stata operata all'ospedale Niguarda di Milano, dove si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva in coma farmacologico. Il guidatore, un italiano residente in zona, è stato poi fatto salire a bordo della Volante per metterlo in salvo dalla rabbia dei testimoni che avevano assistito allo schianto. Sottoposto all’alcol test, pare sia risultato positivo. L’uomo è stato denunciato a piede libero dalla polizia locale.