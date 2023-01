Senza patente e ubriaco si schianta contro un'auto: muore l'altro conducente

Era senza patente e positivo all'alcol il giovane di 24 anni che sabato notte si è schiantato con la sua auto contro la vettura guidata da un operaio, morto sul colpo. L'incidente è avvenuto alle porte di Terni, in Umbria.

Secondo quanto emerso finora, il giovane guidava una Alfa Romeo 147 che lungo la statale Valnerina all'altezza di Collestatte Piano si è scontrata con una Smart con a bordo Manuel Galeazzi, operaio di Ferentillo e padre di una bimba. Nell'urto, l'uomo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto sul colpo. Non è chiaro cosa è successo dopo: il giovane si è allontanato a piedi dal luogo dell'incidente, in stato confusionale e ferito. La polizia lo ha rintracciato poco dopo, scoprendo che non solo era positivo all'alcol, ma gli era stata ritirata la patente.

Il giovane, anche lui di Ferentillo, è stato portato all'ospedale di Terni per le lesioni riportate, ma non è in pericolo di vita. Sottoposto a fermo dalla polizia, si attende ora la decisione dell'autorità giudiziaria, che ha aperto un'inchiesta.