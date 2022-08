Uccide l'amica in vacanza, dopo una lite durata tutta la notte

I contorni e il contesto della vicenda sono ancora tutti da chiarire. Di certo c'è soltanto che c'è stato un omicidio: una 40enne italiana è stata uccisa da un uomo di 30 anni, lombardo e residente nel Milanese. Il crimine è avvenuto a Umago, all'interno del villaggio di Zacchigni, durante le vacanze in Croazia della coppia di amici. Inizialmente si credeva fossero marito e moglie, ma la donna risulta sposata con un altro uomo, con il quale era solita passare dei periodi di vacanza proprio a Zacchigni. Secondo le prime ricostruzioni della questura istriana, che indaga per competenza territoriale, i due turisti italiani avrebbero litigato e all'alba di giovedì si sarebbe consumato il delitto.

L'abitazione dove la coppia risiedeva era devastata: finestre rotte e arredamento distrutto, ma a quanto pare l'omicidio è stato portato a termine senza l'uso di alcun tipo di arma. Per questo la polizia croata procede con cautela, ma l'ipotesi della morte violenta, e quindi dell'omicidio, è la principale. Il 30enne è stato arrestato, come riporta TriestePrima. Secondo quelle che sono le ipotesi degli inquirenti croati - coordinati dalla procura di Pola - è sospettato di aver ucciso la vittima, 40enne italiana di cui non è stata rivelata la provenienza, in seguito a una violenta lite, che sarebbe andata avanti per quasi tutta la notte. L'omicidio si sarebbe consumato però all'alba. Il servizio medico di emergenza di Umago ha avvisato la polizia poco prima delle 5: prima la donna risultava solo ferita. Poche decine di minuti dopo la donna è morta.

Gli investigatori, oltre al luogo del delitto - un appartamento al primo piano di un immobile con, all'apparenza, almeno due unità abitative -, hanno perquisito anche l'appartamento al piano terra, occupato da una famiglia croata. In più hanno effettuato le stesse operazioni di analisi anche in una casa a breve distanza, dove - secondo i primi riscontri - al primo piano alloggiano marito e moglie sulla sessantina. Al piano terra c'è un garage. Tutti gli appartamenti sono stati perquisiti e da quello della vittima e da quello posizionato sotto allo stesso è stato sequestrato del materiale, portato via dalla scientifica.