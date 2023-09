Uccide una donna in casa e si costituisce: "L'ho soffocata"

Ennesimo femminicidio, stavolta nel comune di Tombolo, in provincia di Padova. Una donna di 56 anni di origini romene è stata trovata senza vita all'interno di un appartamento del centro storico del paese. Dopo il delitto un marocchino di 49 anni si è presentato alla stazione dei carabinieri di Tombolo per costituirsi, riferendo ai militari di aver appena ucciso la 56enne soffocandola.

Al momento la dinamica del delitto, avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 21 settembre, è ancora da chiarire. Secondo le prime informazioni riportate da PadovaOggi, la donna sarebbe stata uccisa al culmine di una lite tra gli occupanti dell'appartamento che, in stato di emergenza abitativa avevano trovato alloggio grazie a un favore del proprietario dell'immobile, che tuttavia entro novembre avrebbe chiesto di liberarlo. Non è chiaro se ci fosse un legame sentimentale tra la vittima e il presunto autore del delitto, ma è possibile che la discussione sia nata per motivi legati all'abitazione da lasciare. Saranno gli inquirenti a fare luce sul movente, nel frattempo la zona è stata transennata dalle forze dell'ordine.

+notizia in aggiornamento+

