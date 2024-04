Strangolò e diede fuoco all'ex compagna: viene condannato all'ergastolo ma il processo è da rifare

Processo d'appello da rifare per M’Hamed Chamekh, 46enne di origini marocchine che nel 2019 uccise e diede fuoco all'ex compagna 32enne Atika Gharib. L'uomo sta scontando l'ergastolo con isolamento di 4 mesi al quale è stato condannato per omicidio pluriaggravato, distruzione di cadavere, incendio, lesioni aggravate e minacce; ma i giudici della Cassazione hanno ora annullato con rinvio la sentenza di secondo grado, chiedendo un processo d'appello bis. Al centro di questa decisione è l'aggravante della premeditazione, che secondo i supremi giudici non sussisterebbe.

Perché M’Hamed Chamekh può ottenere uno sconto di pena

Nella psiche dell'uomo, scrivono i giudici della Cassazione, non vi sarebbe stato il "radicamento e la persistenza costante", per un determinato "lasso di tempo", del "proposito omicida". Del quale "sono sintomi il previo studio delle occasioni e dell’opportunità per l’attuazione, un’adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive". Insomma, secondo la suprema corte mancherebbero i requisiti che servono a configurare la premeditazione dell'omicidio.

La corte d'assise d'appello sarà quindi chiamata a pronunciarsi di nuovo, ma limitatamente all'aggravante della premeditazione, riconosciuta al reo confesso insieme a quella dei futili motivi.

L'avvocato difensore dell'imputato, Carlo Machirelli, ha sempre parlato di una "assoluta incompatibilità della premeditazione con il comportamento delle parti, lo stato dei luoghi, i tabulati telefonici e la grave e conclamata patologia psichiatrica" del suo assistito. "Auspico che possa aprirsi un nuovo scenario" riguardo la "quantificazione della pena", ha dichiarato il legale.

Il delitto

Atika Gharib, della quale non si avevano notizie da giorni, fu ritrovata nel settembre 2019 tra i resti di unun fienile andato a fuoco a Castello d’Argile, tra le province di Ferrara e Bologna. Il corpo della donna era carbonizzato: dopo averla strangolata, Chamekh aveva dato fuoco al cadavere.

Le indagini dei carabinieri si erano concentrate immediatamente sull'ex compagno, che dopo aver fatto perdere le tracce venne fermato dopo qualche giorno a Ventimiglia, poco lontano dal confine con la Francia.

I due, come accertato nel corso delle indagini e di due gradi di giudizio, avevano avuto una breve relazione alla quale Atika aveva deciso di mettere fine lui in seguito alla scoperta delle molestie dell'uomo su sua figlia 14enne. Chamekh però non si era rassegnato alla rottura e l'aveva invitata a un incontro con il pretesto di farle avere alcuni documenti, forse il passaporto. Atika aveva accettato di incontrarlo e lui l'aveva portata nel casolare dove aveva potuto compiere indisturbato l'efferato delitto.