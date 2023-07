Un 23enne ha confessato di aver ucciso la ex fidanzata tagliandole la gola

Un 23enne italiano di origini marocchine - Zakaria Atqaoui - si trova in stato di fermo con l'accusa di aver ucciso con più coltellate alla gola la ex fidanzata, una 20enne italiana, Sofia Castelli. Il delitto sarebbe avvenuto nella notte tra venerdì e sabato 29 luglio 2023 nell'appartamento della ragazza dopo un serata trascorsa dal giovane insieme all'ex fidanzata e a un'amica.

Sofia Castelli uccisa a Cologno Monzese

Per ricostruire la dinamica dei fatti e il movente dell'omicidio sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Sesto San Giovanni. Il ventenne si sarebbe presentato all'alba presso il comando della Polizia Locale confessando il delitto. Ora è attualmente in stato di fermo presso la caserma dei carabinieri di Cologno Monzese. Sul posto anche la pm di Monza Emma Gambardella, che sta conducendo l'interrogatorio.

Dalle prime ricostruzioni i due giovani si erano lasciati e il delitto è avvenuto a seguito di una lite. I genitori della ragazza, che si trovavano in Sardegna, appresa la notizia stanno rientrando a Cologno.

Il femminicidio, l'ennesimo, si è consumato a circa due mesi da quello di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di sette mesi uccisa, anche in questo caso a coltellate, in un appartamento di Senago (Milano) da Alessandro Impagnatiello, il suo compagno trentenne, che poi ne denunciò la scomparsa mentre cercava di disfarsi del suo corpo, prima dandogli fuoco e poi abbandonandolo in una intercapedine dietro alcuni box.