Uccide moglie e figlio in casa, poi va in ospedale ammazza la suocera e si suicida

Strage familiare ad Alessandria. Nella mattina di oggi, mercoledì 27 settembre, un ingegnere di 67 anni, Martino Benzi, ha ammazzato la moglie Monica Berta, di 55 anni, e il figlio 17enne Matteo, nella loro abitazione. Poi è uscito dall'abitazione ed è andato alla casa di risposo Michel, in piazza Divina Provvidenza, dove ha ucciso a coltellate la suocera di 78 anni, Carla Schiffo, per poi rivolgere l'arma contro se stesso.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe utilizzato un coltello: prima la mattanza nell'appartamento in cui viveva con la moglie e il figlio, poi il viaggio verso la casa di riposo, dove spesso andava a far visita all'anziana suocera. Dopo averla uccisa nel giardino della struttura, l'uomo si sarebbe tagliato la gola con la stessa arma. I due erano da soli al momento dell'accaduto e non ci sarebbero testimoni. I corpi ormai senza vita sono stati trovati dal personale della struttura, che ha immediatamente chiamato i carabinieri.

I due luoghi della strage distano tra loro poco meno di tre chilometri, una decina di minuti in auto. Dopo aver scoperto i due cadaveri nell'istituto, i carabinieri hanno provato a rintracciare i familiari dell'uomo, scoprendo che la donna non era andata a lavoro e che il ragazzo non era a scuola. Allarmati dalla situazione, i militari sono andati a casa della famiglia, hanno sfondato la porta e hanno rinvenuto i corpi senza vita della 55enne e del figlio di 17 anni. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla vicenda: sono ancora molti i punti da chiarire, a partire dal movente che spinto l'uomo a sterminare la sua famiglia e farla finita.

"Un gesto violento e inspiegabile"

Le Piccole suore della Divina Provvidenza, fondate dalla beata madre Teresa Michel, esprimono: "profondo dolore" per la tragedia. "Il gesto estremo, violento e inspiegabile avvenuto nel nostro giardino ci ha tutte lasciate sgomente e senza parole - si legge in una nota ufficiale della superiora provinciale suor Natalia Rognoni -. Mentre esprimiamo massima vicinanza e le condoglianze più sincere alla famiglia dei deceduti così profondamente colpita, assicuriamo le nostre preghiere di suffragio e, per quanto di nostra competenza, la totale collaborazione alle forze dell'ordine e all'autorità giudiziaria affinché si possa fare presto piena luce su questa dolorosa vicenda". La casa di riposo Michel, situata all'interno dell'istituto Divina Provvidenza, ospita persone con disabilità e anziane. È stato voluto e creato nei primi anni del Novecento dalla Beata Madre Teresa Michel, fondatrice dell'Ordine delle Piccole Suore della Divina Provvidenza, che ancora oggi sono impegnate nella struttura.

