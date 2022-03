Tragedia in famiglia: padre uccide i figli piccoli a coltellate e si suicida

Terribile tragedia a Mesenzana, piccolo comune in provincia di Varese, dove un uomo di 44 anni ha ucciso i suoi 2 figli di 13 e 8 anni nella sua abitazione e poi si è suicidato. I fatti sono avvenuti in via Pezza dove si sono subito portati i carabinieri, il medico legale e il sindaco del paese. A trovare il cadavere dei figli sarebbe stata la madre. L'uomo avrebbe ucciso i bambini a coltellate per poi togliersi la vita con lo stesso coltello. Secondo le prime informazioni, la coppia era in fase di separazione: i figli avevano passato la notte con il padre. Questa mattina la madre si sarebbe presentata a casa dell'uomo per riprenderli scoprendo la tragedia.