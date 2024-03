Uccide la madre e si barrica in casa: arrestato

Un uomo di 59 anni, Luca Fumagalli, è stato arrestato a Firenze per l'omicidio della madre, l'85enne Brunetta Salvestrini, uccisa nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 1° marzo, poco prima dell'ora di cena. Il delitto è avvenuto nell'abitazione di via di Santa Lucia: dopo aver ucciso l'anziana donna, il 59enne si è barricato in casa, costringendo le forze dell'ordine a fare irruzione. Secondo una prima ricostruzione Fumagalli, da tempo in cura per gravi problemi psichiatrici, si sarebbe scagliato contro la madre al culmine di una lite: prima colpendola e poi strangolandola a morte.

Già nelle ore precedenti l'uomo aveva dato in escandescenza: lo zio aveva provato a calmare gli animi, ma era stato aggredito con un pugno e soccorso da un'ambulanza, chiamata con tutta probabilità dai vicini. Ma quando i soccorritori non sono però riusciti a entrare nell'abitazione perché il 59enne ci si era barricato. A quel punto è stato necessario l'intervento di vigili del fuoco e polizia, che hanno fatto irruzione in casa e scoperto il corpo dell'anziana, che presentava importanti segni sul collo compatibili con uno strangolamento.

Quando la polizia ha fatto irruzione nell'appartamento, il 59enne ha opposto resistenza ed è stato complicato immobilizzarlo: gli agenti hanno così deciso di sedarlo. Il pubblico ministero di turno Giuseppe Ledda, intervenuto sul posto, ne ha disposto l'arresto e il trasferimento all'ospedale Santa Maria Nuova, dove è piantonato dai poliziotti.