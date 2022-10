Uccide la madre a pugni, poi chiama i carabinieri: "Venite, l'ho ammazzata"

Un uomo di 47 anni ha ucciso la madre 85enne a Subbiano, in provincia di Arezzo, per poi chiamare i carabinieri e confessare tutto. Il delitto è avvenuto all'interno della villetta in cui abitavano madre e figlio. L'uomo, noto per problemi di dipendenza, è stato portato poi prima in ospedale e poi in caserma: da chiarire se abbia tentato il suicidio dopo aver provocato la morte della madre.

Secondo una primissima ricostruzione, il figlio 47enne avrebbe ucciso la donna, che aveva 85 anni, durante un impeto di rabbia al culmine di una lite: l'uomo si sarebbe scagliato contro l'anziana colpendola ripetutamente e provocandole lesioni così gravi da determinarne il decesso.

Sarebbe stato lo stesso 47enne a chiamare successivamente i carabinieri, avvertendoli dell'accaduto: "Ho ucciso mia mamma, correte". Così sul posto si sono presentati i militari guidati dal comandante provinciale Claudio Rubertà e della maggiore Silvia Gobbini che guida la compagnia di Arezzo.

Il 47enne era in casa, all'interno dell'abitazione i carabinieri hanno trovato il cadavere della donna. Il reo confesso è stato portato in ospedale prima per accertamenti e in caserma ad Arezzo successivamente. L'indagine è coordinata dalla pm di turno Francesca Eva.