Ha ucciso la mamma sgozzandola: "Ero posseduto da una magia di mia moglie"

Il 23 settembre scorso ha ucciso la madre, Fatna Moukhrif di 54 anni, nell'appartamento dei genitori in un palazzo di Cremona. L'avrebbe prima picchiata e poi colpita alla gola con un coltello da cucina. Ora spetterà a due psichiatri bresciani - Giacomo Filippini e Sergio Monchieri - capire se il 35enne Younes El Yassire, al momento dell'omicidio, fosse capace di intendere e di volere. Interrogato dopo l'omicidio, avrebbe riferito di aver agito perché posseduto: avrebbe dato colpa alla presunta "magia" che gli avrebbe scatenato la moglie, una sorta di "macumba" che l'avrebbe portato a compiere l'efferato gesto. Negando dunque eventuali screzi con i genitori, e in particolare con la madre, che invece sarebbero stati ravvisati in sede d'indagine.

Il giovane marocchino attualmente si trova in carcere a Pavia. Fu il padre a trovare la moglie ormai esanime in casa, in un bagno di sangue. El Yassire nel frattempo era fuggito, portando con sé i documenti e un migliaio di euro in contanti, prima di essere fermato e arrestato solo poche ore più tardi dagli agenti della polizia di Stato a Cremona. La perizia psichiatrica è stata richiesta dalla Procura, su indicazione del gip, ma ne aveva fatto richiesta anche la difesa dell'imputato: gli psichiatri bresciani dovranno ricostruire i momenti dell'omicidio, le attuali condizioni dell'arrestato, la sua eventuale pericolosità sociale.

In Italia dal 2001, Younes El Yassire era già stato in cura al Centro psicosociale di Cremona. Le sue condizioni psichiche si sarebbero destabilizzate prima per la morte prematura del fratello, nel 2016, e poi quando nel 2018 la moglie decise di lasciarlo e tornare in Marocco, portandosi via anche il figlio.