Spara alla moglie e la uccide: ancora un femminicidio

Ancora un femminicidio, la scia di sangue non si ferma mai nell'Italia del 2024.

L'ultimo femminicidio di una lista lunghissima

Una donna è stata uccisa dal marito nella loro abitazione in zona Giotto, ad Arezzo. L'uomo avrebbe sparato alla donna, uccidendola. Sul posto la polizia per i primi accertamenti. Vani per la donna i soccorsi della Croce Bianca di Arezzo.

L'uomo, 80 anni, ha sparato alla coniuge, 72enne, con una vecchia pistola che aveva con sé in casa. Un colpo solo che ha freddato la donna, scrive Arezzo Notizie: i soccorsi sono stati allertati poco dopo la mezzanotte. Per la signora, malata da tempo, non c'era ormai più nulla da fare. Ad allertare i vicini che hanno chiamato il 118 è stato proprio il presunto omicida. Le indagini sono affidate alla polizia e coordinate dalla procura della Repubblica. L'uomo è stato arrestato e si trova presso la questura di Arezzo.

Ieri sera, a Cagliari, una donna è stata uccisa dal marito al termine di una lite.

