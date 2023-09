Un uomo ha ucciso la moglie accoltellandola alla gola

Un uomo di 38 anni ha ucciso a coltellate la moglie, sua coetanea, nel pomeriggio di oggi in località Lago di Battipaglia in provincia di Salerno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Battipaglia: l'uomo, un italiano della zona, è stato fermato.

Il delitto in via Flavio Gioia. Secondo quanto si è appurato la donna - 38 anni - è stata uccisa con una coltellata alla gola al termine di una lite. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima.

76 femminicidi dall'inizio del 2023

Quello di Battipaglia oggi 20 settembre è il 76esimo femminicidio dall'inizio dell'anno. L'episodio sarebbe avvenuto, a quanto si apprende, al termine di un litigio familiare all'interno dell'abitazione della coppia. Il cadavere della donna presentava una grave ferita al collo procurata da un'arma da taglio