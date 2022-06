Uccide la moglie e poi va a costituirsi in commissariato

Ennesimo femminicidio in Italia, questa volta a Roma. Un uomo di 76 anni, dopo aver ucciso la moglie con diversi colpi d'arma da fuoco, si è presentato in commissariato accompagnato dal suo avvocato.

La tragedia sarebbe avvenuta nel quartiere Trieste della Capitale, in un palazzo signorile di quattro piani di Via Mascagni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si sarebbe presentato nello studio del suo legale e avrebbe confessato l'omicidio della moglie; dopo aver chiamato il 112 per informare le forze dell'ordine del delitto commesso dal pensionato, l'avvocato ha accompagnato il suo assistito in commissariato.

Immediate le indagini. Sul luogo del delitto, è arrivata la squadra mobile che sta facendo i rilievi per verificare quanto è accaduto. L'uomo è attualmente in stato di fermo.