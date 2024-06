Uccide la moglie in casa: strangolata dopo una lite

Una tragica lite è culminata in un nuovo femminicidio a Maschito, in provincia di Potenza. Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 29 giugno, un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie 73enne nella loro abitazione. Secondo una prima ricostruzione la vittima è stata strangolata al culmine di un acceso litigio. Al momento sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Venosa che sono sul posto e stanno accertando il movente. Sul posto, oltre ai militari, è intervenuto anche il sostituto procuratore della Repubblica di Potenza che coordina l'inchiesta.

Per fare chiarezza su cosa abbia innescato la furia omicida dell'81enne, ex operatore ecologico in pensione, i carabinieri stanno interrogando i parenti e i conoscenti della coppia. Ogni parola potrebbe rivelarsi fondamentale per riuscire a fare chiarezza sul movente. Intanto, l'intera comunità è sotto shock.