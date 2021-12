Uccide la moglie e la getta del fiume, poi si costituisce

Femminicidio a Casalbordino, in provincia di Chieti: un uomo di 74 anni ha ucciso la moglie di 72enne al culmine di un violento litigio e ha poi gettato il cadavere da un ponte nel fiume Osento. É successo nel primo pomeriggio di oggi, domenica 26 dicembre, sulla provinciale 216, intorno alle ore 15. Un'ambulanza del 118 è accorsa sul posto, anche con l'ausilio dell'elicottero, ma la donna era già deceduta. L'uomo si è poi costituito in caserma dove ha confessato il delitto: ignote ancora le cause del gesto.

Uccide la moglie e la getta nel fiume

Il pensionato, probabilmente stanco della malattia della moglie, che avrebbe problemi di demenza senile o Alzheimer, ha deciso di ammazzarla e l'ha scaraventata giù da un cavalcavia, situato sulla provinciale Casalbordino-Atessa, da circa venti metri di altezza. La donna, 72 anni, è finita nel corso d'acqua ed è morta. Sul posto il medico legale, Christian D'Ovidio. Il caso è seguito dal pm di Vasto, Michele Pecoraro. Il cadavere, nel fiumicello, deve essere ancora ripescato. Il marito ha avvisato i militari dopo l'omicidio.

Il sindaco di Casalbordino: "Siamo sconvolti"

"Era una famiglia tranquillissima, mai ci saremmo aspettati una tragedia simile": così il sindaco di Casalbordino (Ch), Filippo Marinucci, sull'uxoricidio compiuto oggi da un pensionato del posto. L'uomo, Angelo B., 74 anni, che vive in paese, in un'abitazione nei pressi del campo sportivo, ha ammazzato la moglie gettandola da un ponte sul fiume Osento, situato sulla provinciale 216 tra Atessa e Casalbordino. "Non sono addentro ai loro problemi familiari - continua il primo cittadino - ma pare che lei avesse una patologia tipo Alzheimer". Il marito, esasperato dalla malattia, si è disfatto di lei. La coppia ha quattro figli. "Ripeto - afferma il primo cittadino - è gente perbene. Siamo sconvolti da quanto successo".