Uccide la moglie e ferisce la figlia di 13 anni che tenta di difenderla

Un uomo di circa 40 anni, di origini peruviane, ha ucciso la moglie a coltellate e ferito gravemente la figlia di 13 anni che aveva tentato di difenderla. È successo intorno alle 16 di oggi, giovedì 19 maggio, in una casa di via Dario Campana, a Rimini. L'uomo al culmine dell'animata discussione, avrebbe afferrato un coltello scagliando una serie di fendenti alla donna che è deceduta sul colpo per poi prendersela con la figlia che è stata gravemente ferita.

A dare l'allarme i vicini, preoccupati dalle urla provenienti dall'abitazione, che hanno chiesto l’intervento della polizia di Stato. Sul posto, oltre agli agenti, sono intervenuti anche i mezzi del 118 ma per la donna non c'era già più nulla da fare. La figlia, invece, è stata stabilizzata e trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'Infermi. L'uomo, invece, è stato portato in Questura dove si trova in stato di fermo.