Uccide il padre a coltellate e ferisce la madre dopo una lite

Afferra il coltello in cucina, colpisce prima il padre, uccidendolo, e poi ferisce gravemente la madre. È la storia di un dramma familiare che si è consumato a Nembro, nella Bergamasca, nella serata di ieri 29 ottobre. Un uomo di 35 anni, Matteo Lombardini, ha ucciso il padre Giuseppe Lombardini, di 72, e ferito gravemente la madre, di 66, colpendo entrambi a coltellate, al culmine di una violenta lite in casa.

La vittima è stata colpita con numerose coltellate dal figlio, che soffre da tempo di problemi psichici. Ferita e ricoverata in ospedale la madre, intervenuta nel tentativo di difendere il marito dalla furia del 35enne. L'uomo era già in cura per problemi psichiatrici e già in passato aveva aggredito i genitori. La vittima era in pensione dopo aver lavorato all'ufficio personale della Bas, società di servizi di Bergamo. Matteo Lombardini ha anche una sorella, non presente in casa al momento dell'aggressione.

A lanciare l'allarme, durante l'ora di cena, sono stati i vicini di casa della famiglia. Sul posto si è recata l’ambulanza, che ha trasportato la madre in ospedale, dove è stata ricoverata in gravissime condizioni. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Il figlio, arrestato, è in ospedale, sotto controllo medico e tenuto in osservazione dai militari.