Tragedia in casa: 18enne uccide il padre a coltellate

Una lite familiare è finita in tragedia ad Arzignano, in provincia di Vicenza, dove un ragazzo di 18 anni ha ucciso il padre a coltellate. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 19 agosto, una donna ha chiamato il numero di emergenza 112 dei Carabinieri di Valdagno segnalando l'accoltellamento. La donna all’arrivo dei militari era in lacrime in soggiorno col figlio neo diciottenne, e li informava che il ragazzo aveva avuto, poco prima, una discussione animata col marito, nel corso della quale i due si erano feriti con un coltello.

Il marito si trovava in camera, disteso sul letto, con evidenti e profonde ferite d’arma da taglio all’addome. Il capo pattuglia comprendeva immediatamente che l’uomo S.A. indiano, classe 1971, coniugato, operaio, regolare sul territorio nazionale, era privo di vita. Giungevano sul posto anche due autoambulanze del 118 i cui sanitari hanno prima certificato il decesso dell’uomo, per poi medicare le lievi ferite del giovane.



Sul posto sono arrivate anche due autoambulanze del 118 i cui sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 49enne. Il giovane sentito dai carabinieri, ha mostrato il coltello utilizzato nel litigio ed ha ammesso di aver più volte colpito il padre con la lama al ventre, ragion per cui è stato arrestato in flagranza del reato di omicidio.