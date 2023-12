Uccide il padre con un bastone di ginepro

Omicidio ad Arzachena, in provincia di Sassari. Al culmine di un litigio, un uomo di 28 anni ha ucciso il padre, colpendolo alla testa con un bastone di ginepro, poi ha ferito una donna e ha aggredito i carabinieri intervenuti sul posto. È successo nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 dicembre per strada, in viale Costa Smeralda. L'uomo, Michele Fresi, è stato arrestato e portato in caserma a Olbia per essere interrogato: si è avvalso della facoltà di non rispondere. La donna e due carabinieri sono stati portati in ospedale. La vittima è Giovanni Fresi, orefice di 58 anni, molto noto ad Arzachena.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Giovanni Fresi è stato avvisato dopo l'una del mattino che il figlio stava dando in escandescenze in viale Costa Smeralda, fuori da un locale. Il genitore è subito intervenuto per riportarlo a casa, ma non è riuscito a calmare il figlio. Michele Fresi ha raccolto un pezzo di ginepro da terra e ha colpito il padre ripetutamente al cranio uccidendolo, lasciandolo a terra senza vita. Una donna è rimasta ferita, così come due militari. Tutti i feriti sono stati portati in ospedale.