Makka, la 18enne che ha ucciso il padre non andrà in carcere: "Grave disagio psicofisico"

Il giudice per le indagini preliminari non ha convalidato il provvedimento di fermo richiesto dalla procura per Makka Sulaev, la 18enne che venerdì 1 marzo ha ucciso il padre colpendolo con diverse coltellate alla schiena e all'addome per difendere la madre. Vittima, come lei, di continue violenze che Akhyad Sulaev, ceceno di 50 anni, da anni perpetrava ai danni della propria famiglia residente a Nizza Monferrato, nell’Astigiano.

Per il giudice non esiste pericolo di fuga né di reiterazione del reato, per cui Makka rimarrà ospite in comunità protetta, munita di braccialetto elettronico. Potrà continuare a studiare ma a distanza, senza prendere parte personalmente alle lezioni. "Siamo davanti a una ragazza che è in bilico tra il cadere e lo stare insieme, è in grave disagio psicofisico" ha affermato Massimiliano Sfolcini, legale di Makka.

"La ragazza dopo il fatto non ha mai più visto i familiari, io stesso non li ho mai incontrati - spiega a LaPresse l'avvocato, parlando della madre e dei fratellini minorenni - Questo è motivo di ulteriore sofferenza per la ragazza, che si trova in comunità protetta. In questo momento non potrà frequentare la scuola per ovvie ragioni di sua tutela, sarebbe al centro di attenzioni che non potrebbe reggere. Ma in comunità avrà modo di riprendere i propri studi attraverso il personale della struttura".

La 18enne dovrà rispondere di omicidio volontario aggravato

Per la giovane l'accusa è di omicidio volontario aggravato dal legame familiare. Una storia di soprusi messi in atto sistematicamente dal padre: "La situazione nella casa era di reiterate e costanti violenze psicologiche e fisiche, la prima destinataria era la madre e lei unica maggiorenne, se si intrometteva subiva delle conseguenze", ha spiegato il legale.

Nel corso dell’interrogatorio, durato 4 ore, Makka ha chiarito moltissime circostanze "legate alle violenze familiari"."Quando papà è tornato a casa ha aggredito mamma", ha raccontato la ragazza in aula, parlando del pomeriggio dell'omicidio. "Le ha messo le mani al collo. Non le ha nemmeno dato tempo di svestirsi. Ho cercato di dividerli, di dire 'basta papà, fermati'. Ma lui mi ha inseguita. Poi ha picchiato anche me".

Il legale ha poi riferito di alcuni messaggi che la giovane avrebbe scritto "in particolare alla migliore amica raccontando le violenze". La vita che conduceva prima dell'omicidio era quella di una ragazza inserita nella comunità "era molto impegnata, lavora, studia, si prende cura dei fratellini", dice ancora l'avvocato Sfolcini.