Lite in famiglia finisce nel sangue: 43enne ucciso dal nipote

Un uomo di 43 anni è stato ucciso nella notte a Palagonia, in provincia di Catania, al culmine di una lite in famiglia. I carabinieri che stanno indagando sull'omicidio hanno fermato il nipote della vittima, portato alla stazione locale in quanto sospettato di essere il responsabile.

L'omicidio è avvenuto in contrada Vanghella, area rurale posta a pochi chilometri dal centro abitato. Sull'episodio è stata avviata un'inchiesta, sotto il coordinamento della Procura Calatina, guidata da Giuseppe Verzera. Secondo una prima ricostruzione, l'omicidio sarebbe scaturito al termine di un acceso diverbio tra zio e nipote, con il giovane che avrebbe colpito il 43enne con un'arma da taglio.