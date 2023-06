Gli danno il cinque e poi uccidono di botte il clochard. La difesa dei due 16enni: "Noi provocati"

Lo hanno massacrato a calci e pugni mentre era immobile a terra. Una violenza feroce e immotivata che i carabinieri hanno potuto ricostruire dai filmati delle telecamere di sorveglianza. È morto così Friederick Akwasi Adofo, migrante ghanese senza fissa dimora di 43 anni, in una notte come tante, in via Principe di Piemonte a Pomigliano d'Arco nella notte tra il 19 e il 20 giugno. Secondo le ricostruzioni l'uomo ha tentato di mettersi in salvo dopo che i suoi aguzzini erano andati via rifugiandosi nel cortile di un palazzo a pochi metri dal luogo dell'aggressione. Soccorso e trasportato nell’ospedale di Nola è deceduto poco dopo per le gravi ferite provocate dalle percosse subite.

Oggi, dopo essere stati identificati dalle forze dell'ordine e arrestati, è arrivata la "difesa" dei due minorenni coinvolti . I due hanno riferito di essere stati costretti a reagire, perché insultati e perché il clochard aveva tentato di aggredirli, una versione ritenuta inattendibile dagli inquirenti. Per entrambi il giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni di Napoli ha stamattina confermato il provvedimento di fermo notificato dai carabinieri e disposto la detenzione nell'istituto per i minorenni di Nisida.

Un altro tragico particolare che emergerebbe dalle ricostruzioni è che l'aggressione al clochard ghanese sarebbe scattata dopo che i ragazzi gli avevano "dato il cinque", cioé dopo un saluto amichevole che non lasciava per nulla presagire le violenze che l'hanno seguito.

"Confidavamo in una detenzione in un centro di accoglienza e non in carcere, - commenta l'avvocato Umberto De Filippo, legale di uno dei due sedicenni - si tratta di due ragazzi che non hanno alcun contatto con la criminalità e che appartengono a famiglie oneste". L'avvocato di uno dei ragazzi fa sapere che il suo cliente ammette le violenze, ma afferma di aver reagito a una provocazione. La difesa ha acquisito il video a disposizione dei magistrati. "Verificheremo anche questa sua versione dei fatti - sottolineano gli avvocati - di sicuro posso dire che entrambi sono particolarmente provati e che certamente non avevano alcuna intenzione di provocare un esito così grave".

Nel frattempo emnerge che il clochard sarebbe già stato vittime di altre aggressioni e in una panchina del paese qualcuno ha lasciato una lettera anonima: "È successo già altre volte e nessuno di noi ha mai fatto qualcosa perché non arrivasse il peggio. Purtroppo il peggio è arrivato. Perdonaci se puoi".