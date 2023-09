Uccidono a coltellate un uomo e poi scappano: arrestati i due responsabili

Si è conclusa la fuga di dei due presunti assassini di Marouen Ben Amer, il 30enne ucciso nella serata di sabato 16 settembre scorso, in via Aldo Moro a Vigonza, nel Padovano. Due cittadini tunisini di 43 e 36 anni, senza fissa dimora, sono stati fermati dai Carabinieri nella tarda serata di ieri a Sanremo, in provincia di Imperia, perché ritenuti responsabili dell'omicidio di un connazionale trentenne. I due sono in stato di fermo. La vittima è stato ucciso con almeno due coltellate, ma quella mortale è stata inferta alla gamba e all'emorragia causata dalla ferita. L'uomo si sarebbe trascinato per alcuni metri prima di lasciarsi andare. Soccorso è però poi morto poco dopo in ospedale.

Sulle tracce dei fuggitivi

Le indagini dei militari dell'Arma, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Padova, hanno permesso già nelle ore successive all'efferato omicidio di dare un nome ai due responsabili, grazie alle fondamentali testimonianze raccolte e alle analisi delle immagini raccolte dai vari sistemi di videosorveglianza situati nella zona dell’omicidio.

La fuga fuori Italia

I due fuggitivi, dopo la fuga in Spagna, sono rientrati in Italia. Evidentemente consci delle conseguenze della loro condotta, entrambi gli indagati hanno fatto perdere le loro tracce, dandosi alla fuga, malgrado le massicce ricerche effettuate a tappeto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Padova, estese all'intero territorio nazionale. Consci che ormai gli investigatori erano sulle loro tracce, i due, che nella prima fase della fuga aveva trovato riparo fuori dai confini nazionali, si sono persuasi a costituirsi ai militari dell'Arma. I due cittadini tunisini sono stati associati alla Casa Circondariale di Sanremo, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il movente dell'omicidio è ancora da chiarire nel dettaglio.