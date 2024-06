Uccisa in casa dal fidanzato, la svolta shock: "Drogata con le benzodiazepine"

Quel giorno nessuno ha sentito niente. Nessun grido, silenzio assoluto. Eppure in quella casa a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, il 2 aprile scorso è successo di tutto: lame e sangue, ferite e morte. Shau Li, 44enne di origini cinesi residente a Rivoltella, sarebbe stata (probabilmente) pesantemente drogata dal fidanzato Cristian Catalano, operaio 49enne originario della provincia di Lecco ma da una vita in Brasile (e da poco più di un anno e mezzo sul Garda), che dopo averla uccisa si sarebbe tolto la vita. Le indagini sono state affidate al pm Alessio Bernardi e ai carabinieri di Desenzano e Lonato. E l'ipotesi che la donna fosse stata stordita era da tempo nei taccuini degli inquirenti.

Ma la conferma sarebbe arrivata solo nella giornata di lunedì 17 giugno, all'esito di specifici esami tossicologici disposti in sede di autopsia: dalle prime indiscrezioni, seppure ufficiose, sembra che la donna fosse stata drogata con una dose consistente di benzodiazepine, sostanze che agiscono come depressori del sistema nervoso centrale e sono utilizzate in medicina per la cura dell'ansia e dell'insonnia. Gli esiti degli esami tossicologici dovrebbero così confermare definitivamente quella che è stata la prima e ultima ipotesi fin dall'inizio delle indagini: ovvero, che la notte di Pasquetta al santuario della Madonna della scoperta - è qui che Cristian Catalano abitava, in affitto - si è consumato un drammatico omicidio-suicidio.

I due avevano una relazione da poco e avevano passato il weekend insieme. Fino al tragico epilogo, di cui ancora però non si conosce il preciso movente. E forse non si conoscerà mai.