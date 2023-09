Uccise il datore di lavoro per vendicarsi del licenziamento: condannato a 23 anni

Condanna a 23 anni di reclusione per Suren Grigoryan, il 28enne di origini armene accusato di aver ucciso, il 22 giugno 2021, il suo datore di lavoro, aggredito con diverse coltellate nei pressi della fermata della metropolitana "San Giovanni" su via Appia Nuova, a Roma. I giudici della Terza Corte d’Assise hanno deciso per una pene inferiore a quella chiesta dal pm di Roma Erminio Amelio, che era invece di 28 anni.

L’imputato, che lavorava in un autolavaggio, era stato licenziato perché era stato accusato dal datore di lavoro di essersi impossessato del ricavato di alcuni lavaggi, alcune decine di euro. Così, per vendicarsi del titolare dell'attività, un cittadino iracheno di nome Khaled Bilal Ahmed, l'assassino ha organizzato un appuntamento "trappola" nel quale, invece di cercare un chiarimento, lo ha colpito con diversi fendenti, per poi lasciarlo sull'asfalto agonizzante e in un lago di sangue. A condurre le indagini dopo l’omicidio sono stati i poliziotti della Squadra Mobile: gli agenti sono riusciti a risalire subito all'assassino grazie ai filmati di alcune telecamere di videosorveglianza che ripresero i momenti della brutale aggressione.

Ucciso per vendetta dopo il licenziamento

L'omicidio è avvenuto alle 22 di martedì 22 giugno 2021, in piazzale Appio proprio davanti la metro San Giovanni, con diversi testimoni presenti, tra cui due ragazze che di sfuggita si erano accorte di quanto accaduto raccontando tutto alla polizia. Come ricostruito dagli inquirenti, il 28enne aveva mal digerito la decisione del datore di lavoro di allontanarlo, perché nei giorni precedenti avevano notato una serie di ammanchi di soldi dalle loro casse. Da qui l'appuntamento per un incontro chiarificatore e la brutale aggressione con l'efferato assassinio di Khaled Bilal Ahmed e la fuga verso Napoli, poi interrotta dalle forze dell'ordine.

Una versione confermata anche dalle immagini registrate dalle telecamere della sala operativa della Questura che inquadravano, sebbene da lontano, il luogo in cui si era verificato l'omicidio: nei video si vedono due persone che stavano parlando su un marciapiede, quando uno dei due improvvisamente con un coltello preso di nascosto dalla tasca dei pantaloncini che indossava, decide di colpire il rivale con una serie di fendenti, per poi fuggire.

Fondamentale per la ricostruzione della vicenda è stata anche la testimonianza del socio della vittima, che ha raccontato agli investigatori di una serie di problemi con l'impiegato armeno legati ad alcuni ammanchi di soldi rispetto alle auto che venivano lavate, fatto per il quale i due soci avevano deciso di licenziarlo visto che, nonostante l'evidenza, il ragazzo continuava a negare di aver rubato denaro. Per questo motivo i due soci avevano deciso di pagargli l'ultima giornata di lavoro e poi allontanarlo, il tutto senza sporgere denuncia.

