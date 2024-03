Uccise il padre e l'amico per poi fuggire nei boschi: Sacha Chang non andrà a processo

Lascerà il carcere e non andrà a processo il 21enne olandese Sacha Chang, autore del duplice omicidio del padre e dell'amico di famiglia. I fatti risalgono allo scorso agosto: il giovane aveva accoltellato prima il padre Chain Fa Chang, 65enne di origini cinesi, poi l'amico che li ospitava nella sua casa a Montaldo Mondovì (Cuneo), il medico 60enne Lambertus Ter Horst.

Dopo la furia omicida il 21 enne era fuggito nei boschi del Monregalese, dove, dopo una caccia all'uomo di più di due giorni, era stato rintracciato nei pressi di una cappella. Sconvolto e ancora sporco di sangue, non aveva opposto resistenza.

La perizia psichiatrica: "Chang non è in grado di intendere e volere"

Finora Sacha Chang era rimasto nel carcere di Torino; oggi la giudice per le indagini preliminari di Cuneo, Daniela Rita Tornesi, ha accettato la richiesta presentata dal legale di trasferire il 21enne in una rems, struttura sanitaria destinata ad autori di reati con disturbi psichici e socialmente pericolosi. Richiesta alla quale non si era opposta la procura, sulla base della perizia psichiatrica sul giovane svolta dal professor Franco Freilone. Quest'ultimo ha stabilito che al momento del duplice omicidio il 21enne era incapace di intendere e di volere. Ciò significa che Chang non è imputabile e non finirà sotto processo.